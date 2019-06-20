ЕС назвал приоритеты своей внешней политики

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Отношения со стратегическими партнерами, в том числе трансатлантическими, и с развивающимися державами должны быть ключевым элементом внешней политики ЕС, говорится в одобренной в четверг на саммите ЕС стратегической повестке союза на пятилетний период.

"Отношения со стратегическими партнерами, в том числе с нашими трансатлантическими партнерами, и с развивающимися державами должны быть ключевым компонентом прочной внешней политики", - говорится в документе.

В нем содержится призыв к большему сопряжению "между уровнем ЕС и двусторонним уровнем".