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РИА Новости

ЕС назвал приоритеты своей внешней политики

Вчера, 23:26
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Отношения со стратегическими партнерами, в том числе трансатлантическими, и с развивающимися державами должны быть ключевым элементом внешней политики ЕС, говорится в одобренной в четверг на саммите ЕС стратегической повестке союза на пятилетний период.
"Отношения со стратегическими партнерами, в том числе с нашими трансатлантическими партнерами, и с развивающимися державами должны быть ключевым компонентом прочной внешней политики", - говорится в документе.
В нем содержится призыв к большему сопряжению "между уровнем ЕС и двусторонним уровнем".
"ЕС может взаимодействовать с другими мировыми державами на равных, только если избежит раздробленного подхода и будет представлять собой единый фронт, с поддержкой ресурсов ЕС и государств-членов", - говорится в документе.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
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