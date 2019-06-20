БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС намерен увеличить ресурсы для защиты от кибератак, гибридных угроз, дезинформации со стороны "враждебных государственных субъектов", говорится в одобренной в четверг на саммите ЕС стратегической повестке до 2024 года.

"Мы должны защитить наши страны от вредоносной кибердеятельности, гибридных угроз и дезинформации, исходящей от враждебных государственных и негосударственных субъектов", - говорится в программном документе.