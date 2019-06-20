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РИА Новости

ЕС намерен увеличить ресурсы для защиты от кибератак

Вчера, 23:13
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина за ноутбуком
Женщина за ноутбуком
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина за ноутбуком. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС намерен увеличить ресурсы для защиты от кибератак, гибридных угроз, дезинформации со стороны "враждебных государственных субъектов", говорится в одобренной в четверг на саммите ЕС стратегической повестке до 2024 года.
"Мы должны защитить наши страны от вредоносной кибердеятельности, гибридных угроз и дезинформации, исходящей от враждебных государственных и негосударственных субъектов", - говорится в программном документе.
"Для устранения таких угроз необходим всеобъемлющий подход, предусматривающий расширение сотрудничества, усиление координации, увеличение объема ресурсов и расширение технологических возможностей", - отмечается в нем.
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