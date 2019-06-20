Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у здания парламента.

Минздрав Грузии сообщил, что пострадали 38 правоохранителей и 17 активистов.

Также пострадал журналист грузинского Первого канала. Как отмечает телеканал, между протестующими и полицией началась драка.

Перед этим спецназ использовал перцовый слезоточивый газ в ответ на провокации со стороны протестующих, которые начали кидать в правоохранителей бутылки и отнимать спецснаряжение.

МВД заявило, что использовало слезоточивый газ после того, как митингующие, несмотря на призывы, продолжали попытки штурмовать парламент, и назвало действие участников протестов "попыткой массового переворота".

Позже спецназ для разгона толпы задействовал водомет.

Протестующие переместились на параллельные проспекту улицы, перед парламентом остались лишь журналисты.

После разгона патрульная полиция приступила к задержанию участников акции.

© AP Photo / Shakh Aivazov Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019 © AP Photo / Shakh Aivazov Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

С чего все началось

Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника. Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.

BREAKING: Georgian protesters attempt to storm parliament #Tbilisi — Ruptly (@Ruptly) 20 июня 2019 г.

Что требуют протестующие

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, которых считают ответственными за произошедший инцидент.

На фоне протестов Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента "трагедией" и "штурмом государственных институтов".

"Как бы сегодня ни завершилась эта трагедия, каким бы ни был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны", — заявил Гахария журналистам, отметив, что считает неприемлемым насилие против полицейских.

Глава МВД добавил, что готов покинуть пост, если потребуется.

Реакция России

В России также отреагировали на протесты в Тбилиси. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия грузинских властей во время организации ассамблеи противоречат международным нормам. Он добавил, что грузинская сторона не смогла ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

В свою очередь, замглавы МИД Григорий Карасин выразил возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу ассамблеи.

Комментируя произошедшее РИА Новости, он указал, что "с озабоченностью следит за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия".