Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T23:12Z
https://ria.ru/20190620/1555765033.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155576/44/1555764470_0:148:2843:1747_1036x0_80_0_0_6d6524602bf47204572bb53e0fef8925.jpg
РИА Новости

В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим

Вчера, 23:12
30189
© AFP 2019 / VANO SHLAMOVПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AFP 2019 / VANO SHLAMOV
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у здания парламента.
Минздрав Грузии сообщил, что пострадали 38 правоохранителей и 17 активистов.
Также пострадал журналист грузинского Первого канала. Как отмечает телеканал, между протестующими и полицией началась драка.
Перед этим спецназ использовал перцовый слезоточивый газ в ответ на провокации со стороны протестующих, которые начали кидать в правоохранителей бутылки и отнимать спецснаряжение.
МВД заявило, что использовало слезоточивый газ после того, как митингующие, несмотря на призывы, продолжали попытки штурмовать парламент, и назвало действие участников протестов "попыткой массового переворота".
Позже спецназ для разгона толпы задействовал водомет.
Протестующие переместились на параллельные проспекту улицы, перед парламентом остались лишь журналисты.
После разгона патрульная полиция приступила к задержанию участников акции.
© AP Photo / Shakh AivazovПротесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
© AP Photo / Shakh Aivazov
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

С чего все началось

Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".
Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.
Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.
На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника. Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.

Что требуют протестующие

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, которых считают ответственными за произошедший инцидент.
На фоне протестов Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента "трагедией" и "штурмом государственных институтов".

"Как бы сегодня ни завершилась эта трагедия, каким бы ни был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны", — заявил Гахария журналистам, отметив, что считает неприемлемым насилие против полицейских.

Глава МВД добавил, что готов покинуть пост, если потребуется.

Реакция России

В России также отреагировали на протесты в Тбилиси. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия грузинских властей во время организации ассамблеи противоречат международным нормам. Он добавил, что грузинская сторона не смогла ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.
В свою очередь, замглавы МИД Григорий Карасин выразил возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу ассамблеи.
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
Вчера, 15:41
Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте
Комментируя произошедшее РИА Новости, он указал, что "с озабоченностью следит за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия".
"Тем не менее мы настроены продолжать линию на нормализацию российско-грузинских отношений, отвечающую интересам народов обеих стран", — подытожил он.
1504030255685
Обсудить 18
Протесты в ГрузииТбилисиГрузияВ мире
Популярные комментарии
Радикалов надо разгонять любой ценой, иначе будет плохо!
20 июня, 23:25
Mari Huana
3000010
Где-то я уже это видел )))
20 июня, 23:16
Andrey Cos
1440000
Рекомендуем
Интерьер офиса ВЭБ.РФ на улице Воздвиженка
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
РИА
Новости
В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Грузии митингующие штурмуют здание парламента
В чем может быть засада? Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников
Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников
Лента
новостей
Путин назвал средний уровень российских зарплат
Путин заявил о росте средней номинальной зарплаты
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Путин сравнил потери России и ЕС от санкций
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией
Путин ответил на критику "Единой России"
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
Лента новостейМолния