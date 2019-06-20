Премьер Грузии назвал протесты справедливыми

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

"Эта картина (с российским депутатом) вызвала реакцию каждого гражданина, и я солидарен с этим протестом. Это был справедливый протест, но то, что происходит последние два часа - это насилие... Единое национальное движение пытается дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил премьер журналистам.