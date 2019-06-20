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РИА Новости

Премьер Грузии назвал протесты справедливыми

Вчера, 23:04
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал "справедливый протест общественности", но заявил, что оппозиция пытается политизировать протесты и дестабилизировать ситуацию.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
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"Эта картина (с российским депутатом) вызвала реакцию каждого гражданина, и я солидарен с этим протестом. Это был справедливый протест, но то, что происходит последние два часа - это насилие... Единое национальное движение пытается дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил премьер журналистам.
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Протесты в ГрузииМамука БахтадзеГрузияВ мире
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