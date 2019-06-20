В Госдуме назвали продление санкций ЕС тупиковым решением

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Продление Евросоюзом на полгода экономических санкций против РФ является контрпродуктивным и тупиковым решением, которое делает невозможным дальнейший диалог по нормализации отношений, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Саммит ЕС в четверг принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ, поскольку не видит прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу. Действующие санкции истекают 31 июля.

"Мы сожалеем, что лидеры стран Евросоюза приняли столь контрпродуктивное и тупиковое решение, которое делает невозможным дальнейший взаимовыгодный диалог по нормализации отношений. Надеюсь, что придет время, когда лидеры Евросоюза одумаются и начнут принимать решения, исходя из национальных интересов европейских стран, а не руководствоваться указами из-за океана", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, в ЕС осознают ущербность антироссийских санкций, но пока не могут избавиться от "порочного влияния заокеанских сил".

"Никакие санкции не способны изменить курс России по защите своих национальных интересов и становлению на международной арене как одной из ведущих стран мира", - сказал депутат.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.