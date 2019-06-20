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РИА Новости

В Иране извлекли обломки сбитого американского беспилотника

Вчера, 22:53
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© AFP 2019 / HO / DoDСтоп-кадр видеозаписи Министерства обороны США, на котором виден след дыма от сбитого американского беспилотника Global Hawk. 20 июня 2019
Стоп-кадр видеозаписи Министерства обороны США, на котором виден след дыма от сбитого американского беспилотника Global Hawk. 20 июня 2019
© AFP 2019 / HO / DoD
Стоп-кадр видеозаписи Министерства обороны США, на котором виден след дыма от сбитого американского беспилотника Global Hawk. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось извлечь обломки беспилотника США в своих территориальных водах, дрон вылетел из ОАЭ в режиме невидимости (стелс).
"В 00.14 (22.46 мск среды) американский беспилотник вылетел (с территории) ОАЭ в режиме невидимости и нарушил воздушное пространство Ирана. По нему был нанесен удар в 04.05 (02.35 мск) … близ (района) Кухе Мубарак. Мы извлекли часть обломков военного беспилотника США в наших территориальных водах, где он и был сбит", - написал Зариф в Twitter.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Мохаммад Джавад ЗарифОАЭИранСШАВ мире
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