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РИА Новости

Володин прокомментировал действия грузинских властей на МАП

Вчера, 22:47
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Действия руководства Грузии при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
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"Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий. Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия, как страна-организатор, ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников", - сказал Володин журналистам.
Спикер ГД отметил, что грузинская сторона проигнорировала условия проведения мероприятия и не смогла ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.
"Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но и всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", - подчеркнул он.
Глава нижней палаты парламента добавил, что последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером.
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