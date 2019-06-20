Володин прокомментировал действия грузинских властей на МАП

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Действия руководства Грузии при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат нормам проведения международных мероприятий, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

"Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий. Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия, как страна-организатор, ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников", - сказал Володин журналистам.

Спикер ГД отметил, что грузинская сторона проигнорировала условия проведения мероприятия и не смогла ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

"Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но и всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", - подчеркнул он.