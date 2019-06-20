В ГД требуют убрать консилиум из платных услуг в онкодиспансере в Саратове

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Саратовской области, один из членов руководства ЕР Ольга Баталина потребовала в четверг отменить приказ главврача областного онкодиспансера, который включил проведение онкологического консилиума в перечень платных услуг для пациентов.
К сообщению она приложила скан приказа главврача от 4 июня, утверждающий прейскурант на платные медицинские услуги. Согласно документу, в платный перечень вошли онкологические консилиумы первой, второй и третьей категорий со стоимостью 1037, 2160 и 2851 рубля соответственно, которые предоставляются больницей "при добровольном желании пациента получить медицинскую услугу за плату". Депутат уточнила, что об этом ей сообщили пациенты из Саратова.
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"Новая платная услуга в... онкодиспансере. Консилиум онкобольного - это главное, с чего начинается лечение. Вводить его в перечень платных услуг недопустимо… Единственное, что можно оставить в приказе - проведение консилиума для иностранных граждан. Они страховые взносы не платят. Остальное надо исключать. И лучше оперативно и добровольно, без вмешательства контрольных органов", - написала Баталина в Facebook.
"Это значит, есть очередь пациентов, ждущих проведения консилиума, и их стимулируют оплатить ускорение его назначения. Это плохо и для тех, кто платит за то, что должен получить бесплатно. И для тех, кто не может заплатить, потому что теперь его очередь еще отодвинется", - добавила Баталина.
По ее словам, наличие очереди в таком учреждении - отдельный вопрос.
Комментариями минздрава региона и областного онкодиспансера РИА Новости пока не располагает.