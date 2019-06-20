Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T22:46Z
https://ria.ru/20190620/1555764789.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154913/06/1549130628_0:236:2716:1764_1036x0_80_0_0_475e3fd77c9fcac1f7587b7f99cb009c.jpg
РИА Новости

В ГД требуют убрать консилиум из платных услуг в онкодиспансере в Саратове

Вчера, 22:46
582
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина на пленарном заседании Госдумы РФ
Заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина на пленарном заседании Госдумы РФ. Архивное фото
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Саратовской области, один из членов руководства ЕР Ольга Баталина потребовала в четверг отменить приказ главврача областного онкодиспансера, который включил проведение онкологического консилиума в перечень платных услуг для пациентов.
К сообщению она приложила скан приказа главврача от 4 июня, утверждающий прейскурант на платные медицинские услуги. Согласно документу, в платный перечень вошли онкологические консилиумы первой, второй и третьей категорий со стоимостью 1037, 2160 и 2851 рубля соответственно, которые предоставляются больницей "при добровольном желании пациента получить медицинскую услугу за плату". Депутат уточнила, что об этом ей сообщили пациенты из Саратова.
Аптека. Архивное фото
12 ноября 2018, 12:38
В России сложная ситуация с лекарствами для онкобольных, считает эксперт
"Новая платная услуга в... онкодиспансере. Консилиум онкобольного - это главное, с чего начинается лечение. Вводить его в перечень платных услуг недопустимо… Единственное, что можно оставить в приказе - проведение консилиума для иностранных граждан. Они страховые взносы не платят. Остальное надо исключать. И лучше оперативно и добровольно, без вмешательства контрольных органов", - написала Баталина в Facebook.
"Это значит, есть очередь пациентов, ждущих проведения консилиума, и их стимулируют оплатить ускорение его назначения. Это плохо и для тех, кто платит за то, что должен получить бесплатно. И для тех, кто не может заплатить, потому что теперь его очередь еще отодвинется", - добавила Баталина.
По ее словам, наличие очереди в таком учреждении - отдельный вопрос.
Комментариями минздрава региона и областного онкодиспансера РИА Новости пока не располагает.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова общается с журналистами в аэропорту Шереметьево
14 мая, 18:32
Скворцова: на региональные онкодиспансеры нужны дополнительные средства
1020090
Обсудить 0
Ольга БаталинаЗдоровье - ОбществоГосдума РФСаратовская областьСаратовОбщество
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава МИД Литвы заявил о "неуважении" из-за "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Белая акула
В США рыбаки-спортсмены чуть не поймали большую белую акулу
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Путин ответил на критику "Единой России"
В Саратове объяснили включение консилиума в платные услуги онкодиспансера
Новый объединенный визовый центр в Москве
Туроператоры назвали страны ЕС, в которые сложно получить шенгенские визы
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
В Росгвардии рассказали о формировании бригады для охраны Крымского моста
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Два школьника получили положительные оценки на ЕГЭ после скандала с ручками
Президент Чечни Рамзан Кадыров с матерью
Мать Кадырова помогла с жильем двум семьям, обратившимся на прямую линию
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил идею об изменении статуса службы в ФССП
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки
Самолет ATR-72 авиакомпании UTair. Архивное фото
Летевший из Екатеринбурга самолет Utair со второго раза сел в Тюмени
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
Лента новостейМолния