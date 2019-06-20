В ГД требуют убрать консилиум из платных услуг в онкодиспансере в Саратове

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Саратовской области, один из членов руководства ЕР Ольга Баталина потребовала в четверг отменить приказ главврача областного онкодиспансера, который включил проведение онкологического консилиума в перечень платных услуг для пациентов.

К сообщению она приложила скан приказа главврача от 4 июня, утверждающий прейскурант на платные медицинские услуги. Согласно документу, в платный перечень вошли онкологические консилиумы первой, второй и третьей категорий со стоимостью 1037, 2160 и 2851 рубля соответственно, которые предоставляются больницей "при добровольном желании пациента получить медицинскую услугу за плату". Депутат уточнила, что об этом ей сообщили пациенты из Саратова.

"Новая платная услуга в... онкодиспансере. Консилиум онкобольного - это главное, с чего начинается лечение. Вводить его в перечень платных услуг недопустимо… Единственное, что можно оставить в приказе - проведение консилиума для иностранных граждан. Они страховые взносы не платят. Остальное надо исключать. И лучше оперативно и добровольно, без вмешательства контрольных органов", - написала Баталина в Facebook.

"Это значит, есть очередь пациентов, ждущих проведения консилиума, и их стимулируют оплатить ускорение его назначения. Это плохо и для тех, кто платит за то, что должен получить бесплатно. И для тех, кто не может заплатить, потому что теперь его очередь еще отодвинется", - добавила Баталина.

По ее словам, наличие очереди в таком учреждении - отдельный вопрос.