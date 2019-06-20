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РИА Новости

В ЕС рассказали о повестке предстоящей встречи по СВПД в Вене

Вчера, 22:24
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС сообщил в четверг, что запланированная на 28 июня в Вене заседание совместной комиссии по СВПД будет нацелена на решение проблем из-за возобновления США санкций и заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств, говорится в распространенном заявлении европейской дипслужбы.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в четверг РИА Новости, что заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдёт в Вене 28 июня.
"Встреча созвана с целью обеспечить дальнейшую реализацию СВПД во всех его аспектах и обсудить пути решения вызовов, возникающих в связи с выходом США из соглашения и повторным введением ими санкций в отношении Ирана, а также недавние заявления Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств", - говорится в сообщении.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзИранВ мире
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