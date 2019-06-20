В ЕС рассказали о повестке предстоящей встречи по СВПД в Вене

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. ЕС сообщил в четверг, что запланированная на 28 июня в Вене заседание совместной комиссии по СВПД будет нацелена на решение проблем из-за возобновления США санкций и заявлений Ирана относительно выполнения его ядерных обязательств, говорится в распространенном заявлении европейской дипслужбы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в четверг РИА Новости, что заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдёт в Вене 28 июня.