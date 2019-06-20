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РИА Новости

В Филадельфии более 70 полицейских наказали за записи в соцсетях

Вчера, 22:21
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Более 70 полицейских в Филадельфии наказаны за оскорбительные записи в соцсетях, сообщил журналистам начальник полиции города Ричард Росс.
"Мы не меньше вас возмущены увиденным во многих записях, которые видели и вы, и вся страна", - заверил Росс журналистов в ходе пресс-конференции, которую показывали местные телеканалы.
По его словам, 72 офицера отстранены от патрулирования, из них ряд будут наказаны переводом на нижеоплачиваемую офисную работу, некоторые будут уволены.
Ранее неправительственная организация Plain View Project распространила тысячи записей из соцсетей, сделанных действующими полицейскими. В записях были расистские и исламофобские высказывания, прославление насилия, оскорбления. О начале расследования объявили полицейские управления Финикса, Сент-Луиса и Далласа.
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