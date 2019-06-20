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РИА Новости

Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена дрон

Вчера, 22:20
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ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Силы ПВО Саудовской Аравии в четверг вечером сбили беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) для подрыва объектов на территории граничащей с Йеменом провинцией Джизан, сообщил официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики Саудовскому агентству новостей SPA.
"Преступная организация хуситов попыталась нанести удар по гражданским объектам, повторяя отчаянные и бесплодные попытки. Силы ПВО королевства смогли отразить атаку и сбить беспилотник, направленный поддерживаемыми Ираном хуситами в сторону Джизана", - заявил ат-Турки.
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Ранее представитель хуситов сообщил телеканалу "Аль-Масира", что в результате их военной операции было прервано воздушное движение в аэропорту Джизана, который в мае возобновил работу после четырехлетнего перерыва, вызванного войной в соседнем Йемене. С момента возобновления полетов из аэропорта Джизана мятежники из Йемена не перестают обстреливать воздушную гавань. В ночь на четверг хуситы заявили, что попали ракетой в электро- и опреснительную станцию в Джизане, представитель арабской коалиции подтвердил пуск ракеты в сторону станции. При этом он уточнил, что ракета упала рядом со станцией, не причинив ей ущерба.
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Саудовская АравияЙеменВ мире
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