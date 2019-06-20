Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена дрон

Ранее представитель хуситов сообщил телеканалу "Аль-Масира", что в результате их военной операции было прервано воздушное движение в аэропорту Джизана, который в мае возобновил работу после четырехлетнего перерыва, вызванного войной в соседнем Йемене. С момента возобновления полетов из аэропорта Джизана мятежники из Йемена не перестают обстреливать воздушную гавань. В ночь на четверг хуситы заявили, что попали ракетой в электро- и опреснительную станцию в Джизане, представитель арабской коалиции подтвердил пуск ракеты в сторону станции. При этом он уточнил, что ракета упала рядом со станцией, не причинив ей ущерба.