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РИА Новости

В Уфе из кинотеатра эвакуировали 400 зрителей после сообщения о пожаре

Вчера, 22:13
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УФА, 20 июн - РИА Новости. Уфимские спасатели эвакуировали 400 зрителей кинотеатра из девяти кинозалов из-за сообщения о пожаре в развлекательном комплексе, но информация о возгорании оказалась ложной, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, в четверг в 22.50 (20.50 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре "Планета" по улице Энтузиастов города Уфы.
При этом прибывшие на место пожарные внешних признаков горения не обнаружили.
"Специалисты газодымозащитной службы совместно с персоналом торгового центра провели разведку и эвакуировали посетителей из девяти кинозалов кинотеатра "Киномакс", - сообщает МЧС по региону.
РИА Новости в ведомстве сообщили, что эвакуировали 400 человек.
"Вывели 400 человек, никто не пострадал",- сказали агентству спасатели.
Ведомство информирует, что по результатам проведенных разведывательных действий очагов возгорания не обнаружено. "Сообщение о пожаре не подтвердилось, вызов был ложный",- говорится в сообщении.
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