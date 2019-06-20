В Уфе из кинотеатра эвакуировали 400 зрителей после сообщения о пожаре

УФА, 20 июн - РИА Новости. Уфимские спасатели эвакуировали 400 зрителей кинотеатра из девяти кинозалов из-за сообщения о пожаре в развлекательном комплексе, но информация о возгорании оказалась ложной, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, в четверг в 22.50 (20.50 мск) спасателям поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре "Планета" по улице Энтузиастов города Уфы.

При этом прибывшие на место пожарные внешних признаков горения не обнаружили.

"Специалисты газодымозащитной службы совместно с персоналом торгового центра провели разведку и эвакуировали посетителей из девяти кинозалов кинотеатра "Киномакс", - сообщает МЧС по региону.

РИА Новости в ведомстве сообщили, что эвакуировали 400 человек.

"Вывели 400 человек, никто не пострадал",- сказали агентству спасатели.