Премьер Грузии прибыл в парламент, возле которого проходят акции протеста

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Митингующие у парламента в центре Тбилиси нападают на полицейских, правоохранители пока не применяют резиновые дубинки, в здание прибыл премьер Мамука Бахтадзе, передает РИА Новости.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.

В акции у парламента принимают участие тысячи человек, они пытаются ворваться в здание. Министр внутренних дел Георгий Гахария, отвечая на вопрос журналистов, уже заявил, что готов уйти в отставку, если будет необходимо. Он назвал происходящее "трагедией" и призвал всех собравшихся разойтись и подчиняться закону.

Вместе с полицейскими на месте находятся отряды спецназа, они тоже держат в руках дубинки. Во внутреннем дворе парламента размещены спецтехника и аппарат для распыления слезоточивого газа. Пока правоохранители воздерживаются от применения специальных средств.