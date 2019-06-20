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РИА Новости

Премьер Грузии прибыл в парламент, возле которого проходят акции протеста

Вчера, 22:12
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Митингующие у парламента в центре Тбилиси нападают на полицейских, правоохранители пока не применяют резиновые дубинки, в здание прибыл премьер Мамука Бахтадзе, передает РИА Новости.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.
Вчера, 22:01
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В акции у парламента принимают участие тысячи человек, они пытаются ворваться в здание. Министр внутренних дел Георгий Гахария, отвечая на вопрос журналистов, уже заявил, что готов уйти в отставку, если будет необходимо. Он назвал происходящее "трагедией" и призвал всех собравшихся разойтись и подчиняться закону.
Вместе с полицейскими на месте находятся отряды спецназа, они тоже держат в руках дубинки. Во внутреннем дворе парламента размещены спецтехника и аппарат для распыления слезоточивого газа. Пока правоохранители воздерживаются от применения специальных средств.
В здание парламента прибыл премьер, журналисты ожидают официальных заявлений.
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Протесты в ГрузииМамука БахтадзеТбилисиГрузияВ мире
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