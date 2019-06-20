Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T22:10Z
https://ria.ru/20190620/1555764438.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Саратове восстановили поврежденный вандалами памятник Герою России

Вчера, 22:10
366
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Памятник Герою России Николаю Исаеву, погибшему более 16 лет назад в Чечне во время боя с группой международных террористов, восстановили в Саратове после его повреждения вандалами, сообщила пресс-служба мэрии.
Неизвестные в конце мая повредили надписи и декоративные элементы монумента, целостность цифр и букв на информационных табличках, а на самом бюсте появились трещины. После выявления факта вандализма было решено незамедлительно восстановить памятник.
Оскверненный памятник в селе Орловка Нахимовского района Севастополя
11 мая, 14:29
В Крыму восстановят разрушенный памятник героям Великой Отечественной войны
"В поселке Юбилейный, на пересечении улиц Исаева и Муленкова, восстановили испорченный вандалами памятник Герою РФ Николаю Исаеву", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что помощь в сборе средств предложили боевые товарищи Исаева - ветераны 20-го отряда спецназа, участвовавшие вместе с ним во многих контртеррористических операциях, в результате необходимую сумму удалось собрать в течение двух дней, после чего сразу начались реставрационные работы. Реконструкцию бюста выполнил скульптор Валерий Утешев.
Уроженец Саратова, гвардии старший сержант Николай Исаев с 2000 года проходил службу в 20-м отряде специального назначения внутренних войск МВД РФ. Он погиб 10 октября 2002 года в Чечне, когда в острый момент боя с группой международных террористов закрыл собой командира от пули снайпера, что позволило отряду выполнить боевую задачу. В сентябре 2003 года ему было присвоено посмертно звание Героя России.
Памятник Исаеву в Саратове открыли 23 июня 2015 года. В память о подвиге Исаева в Саратове в его честь названа улица, а также его имя присвоено физкультурно-оздоровительному комплексу.
2400211
Обсудить 1
СаратовОбщество
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал действия грузинских властей на МАП
РИА
Новости
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Грузии митингующие штурмуют здание парламента
Премьер Грузии назвал протесты справедливыми
Лента
новостей
Премьер Грузии прибыл в парламент, возле которого проходят акции протеста
Комитет защиты журналистов потребовал от Киева расследовать смерть Комарова
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк
Яценюк прокомментировал решение КС Украины по роспуску Рады
Заместитель секретаря генерального совета партии Единая Россия Ольга Баталина на пленарном заседании Госдумы РФ
В ГД требуют убрать консилиум из платных услуг в онкодиспансере в Саратове
Вид на Вену
В ЕС рассказали о повестке предстоящей встречи по СВПД в Вене
Стоп-кадр видеозаписи Министерства обороны США, на котором виден след дыма от сбитого американского беспилотника Global Hawk. 20 июня 2019
В Иране извлекли обломки сбитого американского беспилотника
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
Митингующие в Тбилиси бросают в отряды спецназа бутылки, сообщили СМИ
Глава МВД Грузии назвал ситуацию перед парламентом в Тбилиси трагедией
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас прокомментировал срыв сессии МПА в Грузии
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
Лента новостейМолния