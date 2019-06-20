В Саратове восстановили поврежденный вандалами памятник Герою России

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Памятник Герою России Николаю Исаеву, погибшему более 16 лет назад в Чечне во время боя с группой международных террористов, восстановили в Саратове после его повреждения вандалами, сообщила пресс-служба мэрии.

Неизвестные в конце мая повредили надписи и декоративные элементы монумента, целостность цифр и букв на информационных табличках, а на самом бюсте появились трещины. После выявления факта вандализма было решено незамедлительно восстановить памятник.

"В поселке Юбилейный, на пересечении улиц Исаева и Муленкова, восстановили испорченный вандалами памятник Герою РФ Николаю Исаеву", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что помощь в сборе средств предложили боевые товарищи Исаева - ветераны 20-го отряда спецназа, участвовавшие вместе с ним во многих контртеррористических операциях, в результате необходимую сумму удалось собрать в течение двух дней, после чего сразу начались реставрационные работы. Реконструкцию бюста выполнил скульптор Валерий Утешев.

Уроженец Саратова, гвардии старший сержант Николай Исаев с 2000 года проходил службу в 20-м отряде специального назначения внутренних войск МВД РФ. Он погиб 10 октября 2002 года в Чечне, когда в острый момент боя с группой международных террористов закрыл собой командира от пули снайпера, что позволило отряду выполнить боевую задачу. В сентябре 2003 года ему было присвоено посмертно звание Героя России.