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РИА Новости

Летевший в Тюмень самолет Utair вернулся в Екатеринбург из-за грозы

Вчера, 22:02
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании Utair, летевший в Тюмень, в четверг не смог приземлиться из-за грозы и вернулся в Екатеринбург, передает корреспондент РИА Новости.
Воздушное судно вылетело из екатеринбургского аэропорта Кольцово по расписанию, в 21.45 (19.45 мск) и долетело до Тюмени. Командир самолета объявил о подготовке к посадке и снижении самолета. При этом он попросил пассажиров ответственно отнестись к пристегиванию ремнями, так как посадка, по его словам, будет происходить в сложных метеоусловиях.
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В итоге после долгих и безуспешных попыток посадить лайнер командир объявил пассажирам о том, что судно уходит на запасной аэродром в Екатеринбург.
"По погодным условиям мы следуем в Екатеринбург. Заправимся. Подождем, пока гроза пройдет, и вернемся обратно. Гроза долго не бывает", - сказал командир по громкой связи.
Самолет сел в Екатеринбурге в 23.50 (21.50 мск).
На борту судна находились несколько десятков пассажиров. По расписанию самолет должен был прибыть в Тюмень в 22.55 (20.55 мск).
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