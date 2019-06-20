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РИА Новости

Глава МВД Грузии назвал ситуацию перед парламентом в Тбилиси трагедией

Вчера, 21:59
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента в Тбилиси "трагедией" и "штурмом государственных институтов".
Ранее грузинский "Первый канал" сообщил, что участники акции протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) пытаются штурмом взять парламент. Их действия пресекают сотрудники патрульной полиции и отряды спецназа. Митингующие кидают в полицейских бутылки.
"То, что сейчас происходит, к сожалению, это трагедия. Как бы сегодня не завершилась эта трагедия, каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны", - заявил Гахария журналистам, отметив, что считает неприемлемым насилие против полицейских.
Министр считает, что происходящее в центре Тбилиси - это "штурм государственных институтов".
Акции протестов начались после того, как делегаты из России под руководством главы МАП Сергеем Гавриловым приняли участие в прошедшей 26-ой Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы.
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