Глава МВД Грузии назвал ситуацию перед парламентом в Тбилиси трагедией

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Глава МВД Грузии Георгий Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента в Тбилиси "трагедией" и "штурмом государственных институтов".

Ранее грузинский "Первый канал" сообщил, что участники акции протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) пытаются штурмом взять парламент. Их действия пресекают сотрудники патрульной полиции и отряды спецназа. Митингующие кидают в полицейских бутылки.

"То, что сейчас происходит, к сожалению, это трагедия. Как бы сегодня не завершилась эта трагедия, каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны", - заявил Гахария журналистам, отметив, что считает неприемлемым насилие против полицейских.

Министр считает, что происходящее в центре Тбилиси - это "штурм государственных институтов".