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РИА Новости

Саммит G20 не принесет общих решений для мировой экономики, считает Орешкин

Вчера, 21:53
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Саммит стран "большой двадцатки" (G20) в Японии вряд ли принесет общие решения для мировой экономики, но двусторонние встречи лидеров держав могут дать позитивные результаты, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"Мое мнение - на уровне "двадцатки" сейчас ни о чем договориться не удастся. Это хорошо было видно неделю назад, когда я был в Японии на встрече министров торговли (G20 - ред.). Это было абсолютно пустое мероприятие. Американцы обвиняли китайцев в субсидиях, китайцы обвиняли американцев в тарифах. Сделали заявление, которое ничего не содержит", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Говоря об опыте "двадцатки" в 2008-2009 годах, когда странам удалось принять консолидированное решение для противодействия кризису, Орешкин отметил, что для "способности договариваться нужно провалиться так же глубоко, как в 2008 году". "Пока у нас и безработица низкая, и вроде бы глобальная экономика еще растет, рецессия не началась. У всех такое благодушие", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что в настоящее время в мире есть конфликты и в экономической, и в политической сфере, "поэтому в дискуссиях между лидерами можно найти какие-то развязки".
"Самое важное на "двадцатке" - это, конечно, будут двусторонние встречи, они могут принести какой-то позитив, но на уровне всех стран найти общее решение сейчас вряд ли удастся", - подытожил глава Минэкономразвития.
Саммит лидеров "большой двадцатки" пройдет в Осаке 28-29 июня.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в рамках саммита Группы двадцати G20 в Ханчжоу
17 июня, 12:31
Чем могла бы быть полезна встреча Путина и Мэй? Объясняет политологЛондон и Москва изучают возможность встречи Терезы Мэй и Владимира Путина на саммите G20 в Осаке, говорится в статье The Guardian. Публикацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
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Максим ОрешкинБольшая двадцаткаРоссияСаммит G20Экономика
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