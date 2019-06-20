Саммит G20 не принесет общих решений для мировой экономики, считает Орешкин

Говоря об опыте "двадцатки" в 2008-2009 годах, когда странам удалось принять консолидированное решение для противодействия кризису, Орешкин отметил, что для "способности договариваться нужно провалиться так же глубоко, как в 2008 году". "Пока у нас и безработица низкая, и вроде бы глобальная экономика еще растет, рецессия не началась. У всех такое благодушие", - добавил он.