МВД Грузии призвало митингующих у здания парламента разойтись

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. МВД Грузии призывает собравшихся перед зданием парламента в Тбилиси митингующих, которые выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), разойтись.

"МВД Грузии призывает участников акции у парламента немедленно прекратить нарушение закона и насилие и покинуть территорию парламента, иначе полиция использует предусмотренные законом возможности", - говорится в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что участники акции протеста пытаются штурмом взять парламент. Их действия пресекают сотрудники патрульной полиции и отряды спецназа. Митингующие кидают в полицейских бутылки.