МВД Грузии призвало митингующих у здания парламента разойтись

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. МВД Грузии призывает собравшихся перед зданием парламента в Тбилиси митингующих, которые выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), разойтись.
"МВД Грузии призывает участников акции у парламента немедленно прекратить нарушение закона и насилие и покинуть территорию парламента, иначе полиция использует предусмотренные законом возможности", - говорится в заявлении министерства.
Ранее стало известно, что участники акции протеста пытаются штурмом взять парламент. Их действия пресекают сотрудники патрульной полиции и отряды спецназа. Митингующие кидают в полицейских бутылки.
Акции протестов начались после того, как делегаты из России под руководством главы МАП Сергеем Гавриловым приняли участие в прошедшей 26-ой Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы.