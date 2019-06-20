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РИА Новости

Евросоюз продлил экономические санкции против России

Вчера, 21:40
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© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Саммит Евросоюза принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, поскольку не видит прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.
Ранее ЕС также продлил до 23 июня 2020 года "крымский" пакет ограничительных мер, который включает, среди прочего, запрет на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь".
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"Позорное пятно на репутации". Евросоюз продлил антироссийские санкцииЕвросоюз продлил до 23 июня 2020 года так называемый крымский пакет санкций против России. В эфире радио Sputnik гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, о чем, по его мнению, свидетельствует это решение.
Действующие санкции истекают 31 июля. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.
"Решение о продлении санкций было принято после того, как (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер Германии Ангела) Меркель проинформировали европейских руководителей о ситуации с выполнением Минских соглашений", — пояснил журналистам на полях саммита источник, знакомый с ходом обсуждений.
Процедурное решение и документальное оформление их продления обеспечит министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
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