Евросоюз продлил экономические санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Саммит Евросоюза принял политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, поскольку не видит прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу.

Ранее ЕС также продлил до 23 июня 2020 года "крымский" пакет ограничительных мер, который включает, среди прочего, запрет на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в ЕС", "инвестиции в Крым или Севастополь".

Действующие санкции истекают 31 июля. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению Минских соглашений.

"Решение о продлении санкций было принято после того, как (президент Франции Эммануэль) Макрон и (канцлер Германии Ангела) Меркель проинформировали европейских руководителей о ситуации с выполнением Минских соглашений", — пояснил журналистам на полях саммита источник, знакомый с ходом обсуждений.

Процедурное решение и документальное оформление их продления обеспечит министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.