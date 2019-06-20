В Грузии митингующие штурмуют здание парламента

Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими пытаются прорваться в здание парламента, сообщил грузинский " В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими пытаются прорваться в здание парламента, сообщил грузинский " Первый канал ".

По данным телеканала, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки.

Кроме того, митингующие кидают в правоохранителей бутылки и отнимают спецснаряжение. После этого спецназ использовал против митингующих перцовый слезоточивый газ. Как передают СМИ, некоторым протестующим понадобилась помощь врачей.

В здание парламент прибыл премьер Мамука Бахтадзе. Он заявил, что оппозиция пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

С чего все началось

Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии".

Protest in Tbilisi grows as people take to the streets to express their anger about the visit of Russian parliamentarians for the conference as one of them was even allowed to take the seat of the Chair of the Parliament to lead the meeting. pic.twitter.com/XtlznXAYTW — Levan Tsutskiridze (@LTsutskiridze) 20 июня 2019 г.

Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы.

Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

Российские делегаты уже покинули Тбилиси. Вторая волна акции началась в четверг вечером, число участников достигло около тысячи человек, митингующие перекрыли проспект Руставели.

На месте мобилизованы около сотни сотрудников патрульной полиции и спецтехника. Участники акции выражают свое недовольство по поводу визита российских делегатов и действий правящих властей, которые разрешили проведение сессии в здании законодательного органа.

Что требуют протестующие

Оппозиционеры требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, которых считают ответственными за произошедший инцидент.

На фоне протестов Гахария назвал ситуацию перед зданием парламента "трагедией" и "штурмом государственных институтов".

"Как бы сегодня не завершилась эта трагедия, каким бы не был конец, это будет иметь соответствующую оценку и все виновные будут наказаны", - заявил Гахария журналистам, отметив, что считает неприемлемым насилие против полицейских.

Глава МВД добавил, что готов покинуть пост, если потребуется.

Реакция России

В России также отрегаировали на протесты в Тбилиси. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия грузинских властей во время организации ассамблеи противоречат международным нормам. Он добавил, что грузинская сторона не смогла ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

В свою очередь, замглавы МИД Григорий Карасин выразил возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, сорвавших работу ассамблеи.

Комментируя произошедшее РИА Новости, он указал, что "с озабоченностью следит за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия".