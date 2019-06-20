В Махачкале завершили выгрузку нефти с танкера, на котором произошел взрыв

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Выгрузка сырой нефти с танкера, на котором ранее в нефтегавани Махачкалы произошёл взрыв, завершена, вскоре будет произведена дегазация танков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

В ночь на 11 июня на судне "ВФ Танкер-16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Впоследствии один из госпитализированных моряков скончался. Компания-судовладелец - Волжское морское пароходство - уточняла, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным Росморречфлота, разлива нефти нефтепродуктов в зоне ЧП нет, сейчас нефтегавань работает без ограничений.

"Разгрузку завершили сегодня. Завтра будут пропаривать танки и дегазацию проводить. Пока (судно - ред.) стоит там же", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.