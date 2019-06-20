Орешкин призвал остановить рост "пузыря" в потребкредитовании

"Поэтому первое - надо остановить рост этого пузыря, я его именно так назову, в этом секторе. Второе - смотреть, как уже работать с теми конкретно людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов. Есть ряд предложений. Я знаю, у депутатов Государственной думы есть такие предложения, сейчас вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придет, будут озвучены", - сообщил Орешкин.