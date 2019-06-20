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РИА Новости

Орешкин призвал остановить рост "пузыря" в потребкредитовании

Вчера, 21:20
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин призвал остановить рост "пузыря" в потребительском кредитовании, особенно в микрокредитах, проценты по которым могут достигать 600% годовых.
"Первое - прекратить увеличивать ту проблему, которая есть. Проблема не только в банковском кредите. Ужасная ситуация, на мой взгляд, складывается в микрофинансовых организациях, там процентные ставки - 1% в день, это 600% годовых. Это на самом деле ужасные цифры. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, они просто из них выбраться не могут", - заявил Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Поэтому первое - надо остановить рост этого пузыря, я его именно так назову, в этом секторе. Второе - смотреть, как уже работать с теми конкретно людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов. Есть ряд предложений. Я знаю, у депутатов Государственной думы есть такие предложения, сейчас вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придет, будут озвучены", - сообщил Орешкин.
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Максим ОрешкинЭкономика
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