Минздрав Дагестана оказывает помощь жительнице, о которой рассказали Путину

МАХАЧКАЛА, 20 июн — РИА Новости. Минздрав Дагестана оказывает всю необходимую паллиативную помощь неизлечимо больной уроженке республики, о судьбе которой рассказали во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Ранее учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер во время прямой линии с президентом России рассказала Владимиру Путину об отсутствии в Дагестане системы оказания паллиативной помощи на дому. Она также рассказала о неизлечимо больной уроженке республики Патимат, которая вместе со своей мамой решила вернуться из Москвы домой в Дагестан и теперь нуждается в получении соответствующей медицинской помощи.

"Данная пациентка прописана в Москве, сейчас находится в Дагестане под постоянным наблюдением врачей и обеспечена всеми необходимыми медикаментами и обезболивающими препаратами. При возникновении необходимости на реанимобиле была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 1", — рассказал собеседник агентства.