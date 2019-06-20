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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Минздрав Дагестана оказывает помощь жительнице, о которой рассказали Путину

Вчера, 21:12
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МАХАЧКАЛА, 20 июн — РИА Новости. Минздрав Дагестана оказывает всю необходимую паллиативную помощь неизлечимо больной уроженке республики, о судьбе которой рассказали во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Ранее учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер во время прямой линии с президентом России рассказала Владимиру Путину об отсутствии в Дагестане системы оказания паллиативной помощи на дому. Она также рассказала о неизлечимо больной уроженке республики Патимат, которая вместе со своей мамой решила вернуться из Москвы домой в Дагестан и теперь нуждается в получении соответствующей медицинской помощи.
Нюта Федермессер в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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"Данная пациентка прописана в Москве, сейчас находится в Дагестане под постоянным наблюдением врачей и обеспечена всеми необходимыми медикаментами и обезболивающими препаратами. При возникновении необходимости на реанимобиле была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 1", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на сегодняшний день пациентка находится дома в кругу своих родных и близких. Ее состояние контролируется врачами, в том числе главным специалистом по паллиативной помощи Владимиром Брежневым.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинДагестанОбщество
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