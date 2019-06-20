Фанаты "Игры престолов" выяснили, была ли Серсея беременна

Москва, 20 июн – РИА Новости. – Лина Хиди, исполнительница роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов" развеяла сомнения фанатов по поводу своей беременности, – Лина Хиди, исполнительница роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов" развеяла сомнения фанатов по поводу своей беременности, сообщает Paris Match.

На встрече с фанатами в Германии Лина Хиди, отвечая на вопрос о беременности, подтвердила, что ее героиня действительно была беременна, но потеряла ребенка.

"Мы сняли сцену, в которой я теряю ребенка, но она не вошла в седьмой сезон, - рассказала актриса. – Это очень тяжелая сцена и очень важный момент для Серсеи, но ее не показали".