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РИА Новости
Культура

Фанаты "Игры престолов" выяснили, была ли Серсея беременна

Вчера, 21:45
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© Фото : HBO Кадр из сериала "Игра престолов" с героиней Серсей Ланнистер
Кадр из сериала Игра престолов с героиней Серсей Ланнистер
© Фото : HBO
Москва, 20 июн – РИА Новости. – Лина Хиди, исполнительница роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов" развеяла сомнения фанатов по поводу своей беременности, сообщает Paris Match.
На встрече с фанатами в Германии Лина Хиди, отвечая на вопрос о беременности, подтвердила, что ее героиня действительно была беременна, но потеряла ребенка.
"Мы сняли сцену, в которой я теряю ребенка, но она не вошла в седьмой сезон, - рассказала актриса. – Это очень тяжелая сцена и очень важный момент для Серсеи, но ее не показали".
Сценаристы, похоже, забыли об этом трагическом эпизоде, поскольку за несколько мгновений до обрушения стен замка в восьмом сезоне Серсея повторяла своему брату-любовнику: "Я хочу, чтобы наш ребенок жил".
Кадр из фильма Игра престолов
17 июня, 20:12
Лина Хиди хотела другой "смерти" для Серсеи в "Игре престолов"

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Кино и сериалыКультураИгра престолов (сериал)
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