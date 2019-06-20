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РИА Новости

В Госдуме поддержали введение ответственности за повреждение памятников

Вчера, 21:05
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал инициативу министерства обороны РФ о введении уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских памятников и захоронений.
Министерство обороны РФ предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ за уничтожение или повреждение символов воинской славы РФ, соответствующий законопроект ранее был опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
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"Достаточно тема актуальная. Другой вопрос, что пока в наш комитет инициатива не поступала, данный законопроект. Если же говорить гипотетически про возможную инициативу, то я готов поддержать ее, но, безусловно, нужно рассмотреть более детально данный законопроект", - сказал РИА Новости Швыткин.
Парламентарий добавил, что тема актуальна не только для России, но и за ее пределами. "Мы всегда, будем говорить, с гордостью относимся к тем победам и подвигам наших воинов, которые завоевали (победу) в годы Великой Отечественной войны",- отметил он.
Депутат подчеркнул, что факты осквернения памятников и захоронений воинам Великой Отечественной войны воспринимаются "с болью в душе и сердце".
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