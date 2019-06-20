В Госдуме поддержали введение ответственности за повреждение памятников

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал инициативу министерства обороны РФ о введении уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских памятников и захоронений.

Министерство обороны РФ предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ за уничтожение или повреждение символов воинской славы РФ, соответствующий законопроект ранее был опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

"Достаточно тема актуальная. Другой вопрос, что пока в наш комитет инициатива не поступала, данный законопроект. Если же говорить гипотетически про возможную инициативу, то я готов поддержать ее, но, безусловно, нужно рассмотреть более детально данный законопроект", - сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий добавил, что тема актуальна не только для России, но и за ее пределами. "Мы всегда, будем говорить, с гордостью относимся к тем победам и подвигам наших воинов, которые завоевали (победу) в годы Великой Отечественной войны",- отметил он.