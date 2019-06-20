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РИА Новости

Постпред Украины в Вене отметил необходимость перемирия в Донбассе

Вчера, 21:05
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КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Прогресс в имплементации Минских договоренностей возможен только после установления режима устойчивого прекращения огня на Донбассе, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук в четверг.
"Мы разделяем признание министром Мирославом Лайчаком (председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии - ред.) того факта, что любые изменения к лучшему станут возможны лишь после достижения гарантированного и длительного перемирия. Дальнейший прогресс в имплементации Минских договоренностей невозможен, пока не будет выполнено их первое в сфере безопасности положение о прекращении огня", - цитирует заявление Прокопчука агентство "Укринформ".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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