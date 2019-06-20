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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины

Вчера, 21:10
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отделение структуры Филарета Денисенко от украинской "новой церкви" говорит об "умножении раскола" на Украине и о провале попыток Константинопольского патриархата единолично руководить мировым православием, считает глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда.
Так он прокомментировал итоги прошедшего ранее "поместного собора" так называемого Киевского патриархата, возглавляемого Филаретом. Это собрание отменило ликвидацию "Киевского патриархата", объявило недействительными решения "объединительного собора", учредившего в конце 2018 года "новую церковь", и подвергло критике выданный Константинополем "томос об автокефалии" как поставивший украинскую "новую церковь" в зависимость от Константинополя.
Патриарх Филарет
11 июня, 18:45
Профессиональный раскольник. Филарет опять заговорил о "независимости"И что в томосе написано, он не знал, и коварный Порошенко его обманул. Филарет (Денисенко) начинает плести интригу против ПЦУ и Константинополя.
Легойда написал, что "разъединившаяся через полгода после своего основания новая "церковь" лучше всего иллюстрирует глубину провала попыток единоличного руководства сложным организмом под названием Мировое православие и изначальную ложность избранного Фанаром пути "уврачевания" раскола".

"Итогом движения по этому пути "стало лишь умножение раскола", — заключил представитель РПЦ.

Ранее замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "нет ничего удивительного, что здание, построенное не на основании священных канонов церкви, а в угоду сезонным политическим интересам, начинает стремительно разрушаться после очередных выборов".
Патриарх Филарет
Вчера, 17:30
"Неразбериха". На Украине восстановлен "Киевский патриархат"В украинской столице объявлено о восстановлении неканонической церковной структуры ‒ "Киевского патриархата". Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik спрогнозировал последствия этого решения.
"Но если бы в это были вовлечены одни лишь политики и раскольники! Самая большая печаль — о Константинопольской церкви, с которой так многое связано в нашей истории, да и в недавней нашей жизни, по крайней мере, для некоторых из нас. Как могли так дешево прельститься носители многовекового опыта и предания? Когда теперь снова засветит солнце над Царьградом? Не нахожу ответа на эти вопросы. Больно", — написал Балашов в Facebook.
В свою очередь, историк-византист Аркадий Малер обратил внимание на то, что в итоговом документе "поместного собора" специально оговаривается, что киевские "монастыри Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все парафии Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии".
"Таким образом, фанарский "томос" теперь касается только упраздненной УАПЦ ("Украинской автокефальной православной церкви"), а его единственным наглядным достижением остается только переподчинение многострадальной Андреевской церкви от УАПЦ самому Фанару", — подытожил эксперт в Facebook.
Прихожане новой церкви Украины возле Владимирского собора в Киеве
13 мая, 14:59
Религиовед объяснил, почему "новая церковь" на Украине "посыпалась" Лидер неканонического "Киевского патриархата" Филарет заявил о разделении "новой церкви" на Украине. Религиовед Роман Силантьев в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития ситуации внутри "новой церкви".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦНиколай БалашовВладимир ЛегойдаУкраинаВ мире
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