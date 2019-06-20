В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Отделение структуры Филарета Денисенко от украинской "новой церкви" говорит об "умножении раскола" на Украине и о провале попыток Константинопольского патриархата единолично руководить мировым православием, считает глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда.

Так он прокомментировал итоги прошедшего ранее "поместного собора" так называемого Киевского патриархата, возглавляемого Филаретом. Это собрание отменило ликвидацию "Киевского патриархата", объявило недействительными решения "объединительного собора", учредившего в конце 2018 года "новую церковь", и подвергло критике выданный Константинополем "томос об автокефалии" как поставивший украинскую "новую церковь" в зависимость от Константинополя.

Легойда написал, что "разъединившаяся через полгода после своего основания новая "церковь" лучше всего иллюстрирует глубину провала попыток единоличного руководства сложным организмом под названием Мировое православие и изначальную ложность избранного Фанаром пути "уврачевания" раскола".

"Итогом движения по этому пути "стало лишь умножение раскола", — заключил представитель РПЦ.

Ранее замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что "нет ничего удивительного, что здание, построенное не на основании священных канонов церкви, а в угоду сезонным политическим интересам, начинает стремительно разрушаться после очередных выборов".

"Но если бы в это были вовлечены одни лишь политики и раскольники! Самая большая печаль — о Константинопольской церкви, с которой так многое связано в нашей истории, да и в недавней нашей жизни, по крайней мере, для некоторых из нас. Как могли так дешево прельститься носители многовекового опыта и предания? Когда теперь снова засветит солнце над Царьградом? Не нахожу ответа на эти вопросы. Больно", — написал Балашов в Facebook

В свою очередь, историк-византист Аркадий Малер обратил внимание на то, что в итоговом документе "поместного собора" специально оговаривается, что киевские "монастыри Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все парафии Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии".