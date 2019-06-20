Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией

В Тбилиси в среду началась 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимает участие российская делегация под руководством главы МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Утром в четверг Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, что вызвало недовольство членов оппозиционных партий "Единое национальной движение" и "Европейская Грузия", которые покинули зал. После этого здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости сам Гаврилов, они пытались отобрать у него документы и облили водой.