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РИА Новости

Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией

Вчера, 20:50
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА 20 июн – РИА Новости. Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе прокомментировал скандал с российской делегацией.
В Тбилиси в среду началась 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимает участие российская делегация под руководством главы МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Утром в четверг Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, что вызвало недовольство членов оппозиционных партий "Единое национальной движение" и "Европейская Грузия", которые покинули зал. После этого здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости сам Гаврилов, они пытались отобрать у него документы и облили водой.
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Каладзе рассказал, что российская делегация покинет Грузию.
"Естественно, в этой форме конференция не сможет продолжиться... Грузия является членом Ассамблеи уже 26 лет, но было недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата", - цитирует его Sputnik Грузия.
Он подчеркнул, что в обществе сложился полный консенсус в отношения случившегося. Каладзе также назвал произошедшее возмутительной ошибкой, и призвал организаторов извиниться и дать объяснения по поводу ситуации.
Как ранее сообщил Гаврилов, причиной подобного поведения грузинских парламентариев и радикалов стали сообщения о том, что он принимал участие в конфликте в Абхазии. Сам он назвал подобные заявления лживыми.
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bbwa
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Интересно до каких пор русские будут ездить в Грузию, тратить там деньги... Когда хоть какое-то чувство собственного достоинства проснется в наших "людях со светлыми лицами". Страна разместила у себя на территории лабораторию биологического оружия НАТО, которое делают явно не для грузин. Что еще нужно, чтобы очнуться и посмотреть на них трезво?
20 июня, 21:39
Юля Веточкина
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