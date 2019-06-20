Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории" предусматривается установить меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ", - говорится в описании к документу.

К данным мерам относится запрет на въезд в РФ граждан других государств, арест на территории РФ финансовых и иных активов таких граждан, а также запрет на любые сделки с их собственностью и инвестициями.

Кроме того, гражданам, вошедшим в данный список, запрещается распоряжаться имуществом, находящимся в РФ, приостанавливается деятельность на территории РФ находящихся под их контролем юрлиц, приостанавливаются членство в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных в России.