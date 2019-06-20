Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T20:47Z
https://ria.ru/20190620/1555762812.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники

Вчера, 20:47
720
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории" предусматривается установить меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ", - говорится в описании к документу.
Мемориал советским воинам на площади Шварценбергплац в Вене, Австрия
27 мая, 14:13
Посольство в Вене ищет подозреваемого в осквернении советского мемориала
К данным мерам относится запрет на въезд в РФ граждан других государств, арест на территории РФ финансовых и иных активов таких граждан, а также запрет на любые сделки с их собственностью и инвестициями.
Кроме того, гражданам, вошедшим в данный список, запрещается распоряжаться имуществом, находящимся в РФ, приостанавливается деятельность на территории РФ находящихся под их контролем юрлиц, приостанавливаются членство в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных в России.
Уточняется, что предложения по изменению данного списка могут представлять члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, Уполномоченный по правам человека, политические партии и Общественная палата РФ, а также госорганы.
3320001
Обсудить 3
Министерство обороны РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме поддержали введение ответственности за повреждение памятников
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Иран в опасной эскалации из-за атаки на американский дрон
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17
Лента
новостей
Протесты у здания парламента в Тбилиси. 20 июня 2019
В Грузии митингующие штурмуют здание парламента
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин прокомментировал срыв работы Генассамблеи православия в Тбилиси
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны предложило внести в УК статью о защите символов воинской славы
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Путин ответил на критику "Единой России"
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины
Константин Затулин
В ГД объяснили, почему часть депутатов отказалась ехать на МАП в Тбилиси
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11В Приамурье проверят, как депутат заксобрания за год заработал три копейки
12:10Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
12:04Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Семья Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
Лента новостейМолния