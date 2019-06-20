Защита обжалует арест Бойко-Великого

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Защита обжалует решение Басманного суда Москвы об аресте бизнесмена Василия Бойко-Великого по обвинению в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс".
"Мы подадим жалобу в Мосгорсуд", - сказал РИА Новости адвокат Алексей Аверьянов.
Ранее в четверг суд выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого. По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.
Бойко-Великий виновным себя не признает.