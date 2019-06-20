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РИА Новости

Пентагон обвинил Иран в опасной эскалации из-за атаки на американский дрон

Вчера, 20:41
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПентагон в Вашингтоне
Пентагон в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Пентагон в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Представитель Центрального Командования США (Центком) лейтенант Джозеф Гастелла в четверг категорически опроверг информацию иранской стороны, что сбитый КСИР нарушил границы Ирана.
"Дрон ВМС США RQ-4 летел через воды Персидского залива через пролив Ормуз с целью наблюдения в международном воздушном пространстве в районе недавних нападений КСИР, когда был подстрелен из района Горук (Иран)… Это атака не была спровоцирована США, она не нарушала иранского воздушного пространства ни в какой период времени миссии", - отметил он.
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Он отметил, что атака была направлена на подрыв возможностей США выполнять наблюдение в этом районе, которое необходимо для поддержания свободы судоходства. По словам военного, данные действия несут "угрозу международной торговле" и ставят под угрозу свободу судоходства в этом регионе, а так же мировую стабильность в целом.
Гастелла заявил, что утверждения иранской стороны о том, что дрон находился в водах Ирана "категорически ложными".
"Эта безответственная атака - опасная эскалация, она произошла около воздушных коридоров между Дубаем, ОАЭ и Оманом, возможно подвергала опасности невинных гражданских лиц", - заключил он.
В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.
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В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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