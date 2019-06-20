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РИА Новости
Краснодарский край

Губернатор Кубани рассказал о помощи нацпроекта в вопросах здравоохранения

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 20 июн — РИА Новости. Нацпроект "Здравоохранение" позволит решить самые сложные вопросы в социальной сфере Краснодарского края, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев после традиционной прямой линии президента России с жителями страны.
"Вопросы россиян, в том числе и жителей Краснодарского края, конечно же касались самых важных и, прежде всего, социальных тем. Мы видим, что вопросы здравоохранения, а именно обеспечения льготными лекарствами, получения качественной медицинской помощи, запись на приём к узким специалистам по-прежнему актуальны. Уверен, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение", который уже в полной мере реализовывается в крае, будут решены самые сложные из них", - сказал Кондратьев.
Губернатор также отметил, что особое внимание Владимир Путин уделил первичному медицинскому звену. "Конечно, выявление болезней, их своевременная диагностика и правильное лечение влияют на качество жизни. За последние пять лет на Кубани количество офисов врачей общей практики выросло на 60%, со 159 до 256, а врачебных амбулаторий – более чем на 24%, с 213 до 265. Мы видим востребованность у населения этих медицинских учреждений", - уточнил глава края.
Кроме того, по словам Кондратьева, была затронута важная тема для Краснодарского края - это поддержка сельского хозяйства, начинающих фермеров. "В регионе действует грантовая поддержка небольших хозяйств - одна из самых востребованных финансовых программ. Из года в год растет количество заявок на участие в конкурсе, отбирается больше проектов. Каждый из начинающих фермеров может рассчитывать на поддержку края. Поэтому ежегодно мы увеличиваем финансирование этого направления", - пояснил губернатор.
Он уточнил, что в текущем году на гранты начинающим кубанским фермерам из федерального и краевого бюджета выделено 110 миллионов рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 212 миллионов рублей.
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19 июня, 18:16
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Краснодарский крайВениамин КондратьевЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинКраснодарский крайОбщество
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