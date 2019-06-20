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РИА Новости
Республика Адыгея

Глава Адыгеи провел прием граждан по поручению президента

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан по поручению президента России и поручил ведомствам отработать их обращения "без формализма", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Сегодня в приемной президента России Владимира Путина глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан из Майкопа, Шовгеновского и Гиагинского районов. Обращения жителей касались вопросов оказания помощи в лечении, обустройстве, работы общественного транспорта, доступности медицинских услуг на селе", - говорится в сообщении.
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В частности, по итогам приема Кумпилов поручил подчиненным помочь жительнице Майкопа в дорогостоящем лечении двоих детей-инвалидов, оказать содействие в улучшении условий проживания и создании подсобного хозяйства многодетной семье из Гиагинского района, проконтролировать завершение строительства фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Веселый, устранить проблемы в работе общественного транспорта в республиканской столице, отмечается в релизе.
"Глава Адыгеи подчеркнул, что каждое из обращений необходимо отработать внимательно и без формализма", - информирует пресс-служба.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловАдыгеяОбщество
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