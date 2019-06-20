Глава Адыгеи провел прием граждан по поручению президента

КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан по поручению президента России и поручил ведомствам отработать их обращения "без формализма", сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Сегодня в приемной президента России Владимира Путина глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан из Майкопа, Шовгеновского и Гиагинского районов. Обращения жителей касались вопросов оказания помощи в лечении, обустройстве, работы общественного транспорта, доступности медицинских услуг на селе", - говорится в сообщении.

В частности, по итогам приема Кумпилов поручил подчиненным помочь жительнице Майкопа в дорогостоящем лечении двоих детей-инвалидов, оказать содействие в улучшении условий проживания и создании подсобного хозяйства многодетной семье из Гиагинского района, проконтролировать завершение строительства фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Веселый, устранить проблемы в работе общественного транспорта в республиканской столице, отмечается в релизе.