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РИА Новости

Минобороны предложило внести в УК статью о защите символов воинской славы

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ за уничтожение или повреждение символов воинской славы РФ, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
"Законопроект предполагает дополнение УК новой статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, посвященных выдающимся военачальникам и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, мемориальных музеев и памятных знаков на местах боевых действий, отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, в том числе находящихся за пределами РФ", - говорится в описании к документу .
Сообщается, что цель законопроекта заключается в предупреждении участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами
Подчеркивается, что данные преступления особо опасны, так как направлены на искажение хода исторических событий, умаляют роль вооруженных сил РФ в поддержании международного мира и безопасности. Крроме того, они отрицают решения Международного военного трибунала в части осуждения завоевательной политики фашизма, а также фактов преступлений фашизма на оккупированных территориях.
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Уточняется, что охране будут подлежать, в том числе объекты, не включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, не являющиеся выявленными объектами культурного наследия, природными комплексами, объектами, взятыми под охрану государства, или культурными ценностями (статья 243 УК).
"Предусмотрев распространение указанной ответственности на объекты, находящиеся за пределами РФ, государством признается интерес РФ в их охране и криминализация соответствующих деяний, совершенных за пределами РФ, в соответствии со статьей 12 УК", - добавляется в описании.
10 июня, 12:25
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