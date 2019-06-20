Минобороны предложило внести в УК статью о защите символов воинской славы

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ предлагает ввести новую статью в Уголовный кодекс РФ за уничтожение или повреждение символов воинской славы РФ, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

"Законопроект предполагает дополнение УК новой статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, посвященных выдающимся военачальникам и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, мемориальных музеев и памятных знаков на местах боевых действий, отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, в том числе находящихся за пределами РФ", - говорится в описании к документу .

Сообщается, что цель законопроекта заключается в предупреждении участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами

Подчеркивается, что данные преступления особо опасны, так как направлены на искажение хода исторических событий, умаляют роль вооруженных сил РФ в поддержании международного мира и безопасности. Крроме того, они отрицают решения Международного военного трибунала в части осуждения завоевательной политики фашизма, а также фактов преступлений фашизма на оккупированных территориях.

Уточняется, что охране будут подлежать, в том числе объекты, не включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, не являющиеся выявленными объектами культурного наследия, природными комплексами, объектами, взятыми под охрану государства, или культурными ценностями (статья 243 УК).