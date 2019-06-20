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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Симоньян сравнила 17-ую прямую линию с Путиным с первой

Вчера, 20:30
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вопросы во время прямой линии Владимиром Путиным очень сильно изменились со времен первого общения главы государства в таком формате, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая вела первую прямую линию с президентом 18 лет назад.
"Это касается и выплат зарплат: действительно, до нас считалось нормой, мы привыкли к тому, что месяцами, а то и годами зарплату не платят, отдают ее какими-нибудь сумочками", — рассказала Симоньян во время передачи "Время покажет" на Первом канале.
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Медиаменеджер добавила, что раньше, в девяностые годы, денег не хватало даже просто на еду, несмотря на то, что все честно работали и получали зарплату.

"Вся семья живет на бабушкину пенсию, если эту пенсию тоже не задержали, а пенсия — вот такусенькая. Что все занимают друг у друга просто на еду. Я это помню по себе. Я помню время, когда ты не мог купить еды. При этом ты работал, получал зарплату. Все в семье работали, но это было большой проблемой", — отметила Симоньян.

По ее мнению, то, что сейчас одним из главных вопросов президенту, волнующих общество, стал вопрос относительно "мусорной реформы" в стране, говорит о том, что российское общество взрослеет, его теперь волнует будущее.
Однако, как отметила Симоньян, один из главных больных вопросов со времен первых линий с президентом так и остался не решен — это вопрос получения российского гражданства.
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От зарплат до борьбы с ленью. Президент России ответил на вопросы страныВладимир Путин провел 17-й разговор с гражданами страны в прямом эфире. Сложные вопросы и честные ответы.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымМаргарита Симоньян
Популярные комментарии
Уводит от сути - когда люди начнут жить достойно. Замыливает важные моменты.
20 июня, 20:34
bbrandvorotnik
800003
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