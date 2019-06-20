Симоньян сравнила 17-ую прямую линию с Путиным с первой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вопросы во время прямой линии Владимиром Путиным очень сильно изменились со времен первого общения главы государства в таком формате, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая вела первую прямую линию с президентом 18 лет назад.

"Это касается и выплат зарплат: действительно, до нас считалось нормой, мы привыкли к тому, что месяцами, а то и годами зарплату не платят, отдают ее какими-нибудь сумочками", — рассказала Симоньян во время передачи "Время покажет" на Первом канале.

Медиаменеджер добавила, что раньше, в девяностые годы, денег не хватало даже просто на еду, несмотря на то, что все честно работали и получали зарплату.

"Вся семья живет на бабушкину пенсию, если эту пенсию тоже не задержали, а пенсия — вот такусенькая. Что все занимают друг у друга просто на еду. Я это помню по себе. Я помню время, когда ты не мог купить еды. При этом ты работал, получал зарплату. Все в семье работали, но это было большой проблемой", — отметила Симоньян.

По ее мнению, то, что сейчас одним из главных вопросов президенту, волнующих общество, стал вопрос относительно "мусорной реформы" в стране, говорит о том, что российское общество взрослеет, его теперь волнует будущее.