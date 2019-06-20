"Война Анны" вернулась в российский прокат

Москва, 20 июн – РИА Новости. – По просьбам зрителей на большой экран с 20 по 26 июня вернулся фильм "Война Анны", сообщается в пресс-релизе сети кинотеатров "КИНО OKKO" ("Синема Парк" и "Формула Кино").

Картину Алексея Федорченко уже показывали в течение четырех дней – с 9 по 12 мая, но многие зрители не успели ее посмотреть.

"Война Анны" - один из немногих российских релизов прошлого года, который не оставил равнодушными ни зрителей, ни критиков, ни профессиональное сообщество", - рассказала Елена Захарова, директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров "КИНО OKKO".

"Именно эта живая реакция показала, что у фильма есть потенциал побороться за выдвижение на премию "Оскар" от России", - отметил продюсер Андрей Савельев.

Возвращая ленту в прокат еще на 6 дней, сеть кинотеатров поможет картине с выдвижением на "Оскар" от России в 2020 году, поскольку для этого прокат должен быть минимум неделю.