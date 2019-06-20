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РИА Новости
Культура

"Война Анны" вернулась в российский прокат

Вчера, 20:45
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© Кинокомпания "САГа" (2018) Кадр из фильма "Война Анны"
Кадр из фильма Война Анны
© Кинокомпания "САГа" (2018)
Москва, 20 июн – РИА Новости. – По просьбам зрителей на большой экран с 20 по 26 июня вернулся фильм "Война Анны", сообщается в пресс-релизе сети кинотеатров "КИНО OKKO" ("Синема Парк" и "Формула Кино").
Картину Алексея Федорченко уже показывали в течение четырех дней – с 9 по 12 мая, но многие зрители не успели ее посмотреть.
"Война Анны" - один из немногих российских релизов прошлого года, который не оставил равнодушными ни зрителей, ни критиков, ни профессиональное сообщество", - рассказала Елена Захарова, директор по репертуарному планированию объединенной сети кинотеатров "КИНО OKKO".
"Именно эта живая реакция показала, что у фильма есть потенциал побороться за выдвижение на премию "Оскар" от России", - отметил продюсер Андрей Савельев.
Возвращая ленту в прокат еще на 6 дней, сеть кинотеатров поможет картине с выдвижением на "Оскар" от России в 2020 году, поскольку для этого прокат должен быть минимум неделю.
Это история еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов.
Кадр из фильма Война Анны
30 марта, 22:45
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100000
КультураАндрей СавельевАлексей ФедорченкоМосква
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