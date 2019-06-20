Иран заявил о готовности решительно ответить на любую агрессию США

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Иран готов решительно ответить на любую агрессию, прокомментировал официальный представитель иранского совета по нацбезопасности Кейван Хосрави возможный ответ США на уничтожение беспилотника.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Пентагон настаивает, что беспилотник находился в международном воздушном пространстве. Президент США Дональд Трамп после этого на вопрос, планируют ли США ракетный удар по Ирану, ответил: "Скоро узнаете".

"США не имеют какого-либо оправдания для военного ответа после реакции Ирана на подобное посягательство. Иран полностью готов к решительному противодействию любому агрессивному шагу", - заявил Хосрави.

По его словам, беспилотник США нарушил воздушное пространство Ирана.

В последнее время отношения США и Ирана значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленная цель Вашингтона - "изменить поведение" республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование США террористической организацией, а США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".