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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" начал монтажные работы на месте АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Вчера, 20:21
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала строительно-монтажные работы на месте будущей АЭС "Пакш-2", которую будет построена в Венгрии с участием России, сообщила компания "Росатом - Центральная Европа".
"Двадцатого июня 2019 года на площадке сооружения венгерской АЭС "Пакш-2" состоялась торжественная церемония, посвященная началу возведения первых зданий строительно-монтажной базы", - говорится в сообщении.
"В рамках данных работ будут возведены в общей сложности более 80 объектов: административные здания, монтажные цеха, склады и другое. Все эти объекты необходимы для обеспечения строительства двух энергоблоков АЭС в будущем", - сообщили в компании.
АЭС "Пакш-2" будет состоять из двух энергоблоков, относящихся к современному поколению "3+", с российскими реакторами ВВЭР-1200. Как сообщил в июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, российская сторона в 2019 году сдаст венгерскому заказчику технический проект "Пакш-2", чтобы затем получить лицензию на строительство атомной станции.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкс в Москве
31 октября 2018, 08:00
Пенсии или АЭС. Мифы и правда об атомных проектах России
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