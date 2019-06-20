"Росатом" начал монтажные работы на месте АЭС "Пакш-2" в Венгрии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала строительно-монтажные работы на месте будущей АЭС "Пакш-2", которую будет построена в Венгрии с участием России, сообщила компания "Росатом - Центральная Европа".

"Двадцатого июня 2019 года на площадке сооружения венгерской АЭС "Пакш-2" состоялась торжественная церемония, посвященная началу возведения первых зданий строительно-монтажной базы", - говорится в сообщении.

"В рамках данных работ будут возведены в общей сложности более 80 объектов: административные здания, монтажные цеха, склады и другое. Все эти объекты необходимы для обеспечения строительства двух энергоблоков АЭС в будущем", - сообщили в компании.