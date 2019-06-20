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РИА Новости

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Артур Карпов.
Вчера, 17:11
Бойко-Великий назвал свое задержание попыткой давления на бизнес
Срок ареста судья установил до 19 августа.
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.
Бойко-Великий виновным себя не признает.
Следователь мотивировал свое ходатайство тяжестью инкриминируемого Бойко-Великому преступления и опасениями, что на свободе он сможет помешать ходу расследования и уничтожить улики. "Не все соучастники установлены, он может вступить с ними в контакт с целью создания ложных доказательств своей невиновности", - уверен следователь.
По его словам, виновность подтверждается показаниями свидетелей, заключением экспертов и результатами оперативно-розыскных мероприятий.
В свою очередь, защита заявила о невиновности своего доверителя и его хорошей репутации. Адвокат предложил ограничиться залогом в 10 миллионов рублей. Адвокат Вадим Миндлин готов был сам внести залог.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Вчера, 19:29
Защита Бойко-Великого предложила за освобождение десять миллионов рублей
Он напомнил, что Бойко в рамках другого уголовного дела в 2008 году был освобожден из-под ареста под залог в 50 миллионов рублей. Первый залог еще не отменен, хотя не ограничивает Бойко в передвижениях. До этого он провел в 2007-2008 годах 20 месяцев в московском следственном изоляторе "Матросская тишина".
Сам Бойко-Великий прибыл в суд в белом кафтане, расставил в клетке иконы и объявил, что находится в отличном настроении. По его словам, в среду утром следователи пришли к нему домой с обыском и "все основательно перетряхнуло", а также провели 20-часовой обыск в адвокатской конторе. По дороге в суд, заявил обвиняемый, он пять часов провел в конвойной "Газели" в "стакане" площадью 0,5×0,5 метров и высотой в 1,5 метра. "Это была такая форма пытки", - считает он.
Бойко-Великий просил суд обратить внимание на состояние его здоровья - врачи рекомендуют ему больше двигаться, а в камере это невозможно, кроме того от тюремной пищи прогрессирует гастрит.
Следователи задержали всех семерых соучастников и предъявили им обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем им грозит до десяти лет колонии.
Вчера, 13:23
"Русское молоко" считает обвинения в адрес Бойко-Великого необоснованными
Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по ее заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых "органических" продуктов.
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Василий Бойко-ВеликийСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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