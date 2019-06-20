Нетаньяху призвал мир поддержать США в противодействии Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать США в противодействии "иранской агрессии", которая, по его словам, активизировалась "в последние 24 часа".

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

"За последние 24 часа Иран активизировал свою агрессию против Соединенных Штатов и международного сообщества. Я призываю все страны, которые хотят мира и безопасности, поддержать США в их усилиях, направленных против иранской агрессии", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.

В последнее время отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".