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РИА Новости

Нетаньяху призвал мир поддержать США в противодействии Ирану

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать США в противодействии "иранской агрессии", которая, по его словам, активизировалась "в последние 24 часа".
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
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"За последние 24 часа Иран активизировал свою агрессию против Соединенных Штатов и международного сообщества. Я призываю все страны, которые хотят мира и безопасности, поддержать США в их усилиях, направленных против иранской агрессии", - цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
В последнее время отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Биньямин НетаньяхуИранСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Если учесть, что в прошлом на Иран были наложены санкции СБ ООН, за которые проголосовали все члены СБ ООН и страны имеющие право вето этим не воспользовались, это означает, что мировое сообщество далеко не на стороне Ирана.
20 июня, 20:55
Г Глеб Станичный
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