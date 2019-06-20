Трамп допустил, что атака на беспилотник могла быть следствием ошибки

"Я чувствую, хотя, может, я и ошибаюсь, но, может, я и прав, а я часто прав, что кто-то совершил ошибку", - сказал Трамп журналистам. Президент США отметил, что у него "есть чувство, что это была ошибка, которую совершил кто-то, который не должен был это делать". Трамп не исключил, что это мог быть кто-то, кто действовал "сам по себе и глупо", возможно, "некий генерал или кто-то, кто совершил ошибку".