Трамп допустил, что атака на беспилотник могла быть следствием ошибки

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Атака на американский беспилотник могла быть следствием ошибки иранских военных, а не преднамеренным действием, сказал в четверг президент США Дональд Трамп.
"Я чувствую, хотя, может, я и ошибаюсь, но, может, я и прав, а я часто прав, что кто-то совершил ошибку", - сказал Трамп журналистам. Президент США отметил, что у него "есть чувство, что это была ошибка, которую совершил кто-то, который не должен был это делать". Трамп не исключил, что это мог быть кто-то, кто действовал "сам по себе и глупо", возможно, "некий генерал или кто-то, кто совершил ошибку".
"Если хотите знать правду, мне трудно поверить, что это было намеренно", - сказал Трамп.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.