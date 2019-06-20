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РИА Новости

В Харькове проверяют сообщение о минировании всех детсадов в городе

Вчера, 19:54
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании всех детских садов в украинском Харькове, а также одного ночного клуба, людей эвакуируют, сообщила в четверг пресс-служба полиции области.
"Сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях и всех городских детсадах поступило в полицию из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 20 июня", - говорится в сообщении на сайте полиции.
На места выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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