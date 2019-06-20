"Оппозиционный блок" подал документы в ЦИК Украины

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители "Оппозиционного блока" подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации представителей от пяти партий кандидатами в депутаты Верховной рады Украины, сообщила в четверг пресс-служба политсилы.
Ранее пять оппозиционных партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились для участия в парламентских выборах.
"Представители "Оппозиционного блока" подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному и одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.