"Оппозиционный блок" подал документы в ЦИК Украины

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители "Оппозиционного блока" подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации представителей от пяти партий кандидатами в депутаты Верховной рады Украины, сообщила в четверг пресс-служба политсилы.

Ранее пять оппозиционных партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились для участия в парламентских выборах.

"Представители "Оппозиционного блока" подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному и одномандатным избирательным округам", - говорится в сообщении.