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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Премьер Молдавии призвала судей КС добровольно уйти в отставку

Вчера, 19:43
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду уверена, что члены Конституционного суда должны добровольно уйти в отставку вслед за своим председателем Михаем Поалелунжь.
Ранее Поалелунжь подал заявление об отставке с поста судьи и председателя Конституционного суда.
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"Решение Михая Поалелунжь было логичным, за ним должны последовать и другие отставки. Всему миру ясно, что решения, которые были приняты КС в последние дни, были незаконными, поэтому судьям лучше уйти", - сказала Санду в эфире телеканала TVR.
По словам премьера, раньше на судей оказывалось давление, которое мешало им отказаться от должности, но сейчас они могут уйти добровольно.
"Страна не может себе позволить иметь Конституционный суд, который выносит несправедливые решения", - подчеркнула Санду.
Ранее премьер Молдавии Майя Санду призвала судей КС уйти в отставку после того, как они приняли, а затем пересмотрели решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Руководство Молдавии обратилось к Венецианской комиссии с просьбой дать оценку действиям судей молдавского КС.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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