На выставку Леонардо да Винчи в Лувре продано рекордное количество билетов

Москва, 20 июн – РИА Новости. На выставку Леонардо да Винчи в Лувре в первый же день продаж было куплено почти 35 тысяч билетов, уточняет Le Parisien.
Выставка, посвященная 500-летию со дня рождения художника, пройдет в Лувре с 24 октября 2019 по 24 февраля 2020 года.
Продажи стартовали 18 июня, и за первые 30 часов было приобретено 33 500 билетов, по данным Ticket Louvre. Однако сайт музея несколько раз повисал из-за большого числа обращений. В среднем приходилось ждать 15 минут, чтобы купить билет.
В Лувре пояснили, что наплыв желающих в начале продаж был ожидаем, тем более, что впервые в истории музея попасть на выставку можно будет только по заранее купленному билету.
Более оперативно и бесперебойно работает сайт Fnac, на котором билет можно купить на один евро дороже, но без необходимости ждать 10-15 минут.
© Public DomainКартина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
© Public Domain
Картина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
"Леонардо - как рок-звезда, но если желающие купить билет на концерты Coldplay или Indochine заходят на сайт за 10 минут до начала продаж и сразу раскупают все, то в случае с Леонардо поток покупателей был равномерным в течение всего дня" - подчеркнул уникальность мероприятия Арно Аверсен, глава Fnac.
В постоянной коллекции Лувра пять картин и 22 рисунка Леонардо да Винчи, а на выставке будет представлено около 120 шедевров мастера: живопись, рисунки, рукописи и скульптуры из европейских и американских музеев.
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