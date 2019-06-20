На выставку Леонардо да Винчи в Лувре продано рекордное количество билетов

Москва, 20 июн – РИА Новости. На выставку Леонардо да Винчи в Лувре в первый же день продаж было куплено почти 35 тысяч билетов, На выставку Леонардо да Винчи в Лувре в первый же день продаж было куплено почти 35 тысяч билетов, уточняет Le Parisien.

Выставка, посвященная 500-летию со дня рождения художника, пройдет в Лувре с 24 октября 2019 по 24 февраля 2020 года.

Продажи стартовали 18 июня, и за первые 30 часов было приобретено 33 500 билетов, по данным Ticket Louvre. Однако сайт музея несколько раз повисал из-за большого числа обращений. В среднем приходилось ждать 15 минут, чтобы купить билет.

В Лувре пояснили, что наплыв желающих в начале продаж был ожидаем, тем более, что впервые в истории музея попасть на выставку можно будет только по заранее купленному билету.

Более оперативно и бесперебойно работает сайт Fnac, на котором билет можно купить на один евро дороже, но без необходимости ждать 10-15 минут.

© Public Domain Картина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза" © Public Domain Картина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"

"Леонардо - как рок-звезда, но если желающие купить билет на концерты Coldplay или Indochine заходят на сайт за 10 минут до начала продаж и сразу раскупают все, то в случае с Леонардо поток покупателей был равномерным в течение всего дня" - подчеркнул уникальность мероприятия Арно Аверсен, глава Fnac.