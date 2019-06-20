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РИА Новости

Глава МИД Ирана прокомментировал заявления США о сбитом беспилотнике

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Тегеран намерен доказать, что США лгут о том, что американский беспилотник был сбит над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"США осуществляют экономический терроризм против Ирана, совершили скрытые действия против нас и теперь вторгаются на нашу территорию. Мы не хотим войны, но мы будем рьяно защищать свои небо, землю и воды. Мы обратимся в ООН в связи с новой агрессией (США) и покажем, что США лгут о международных водах", - написал министр в Twitter.
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Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленная цель Вашингтона - "изменить поведение" республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование США террористической организацией, а США "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранСШАВ мире
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