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РИА Новости

Генсек ООН предостерег от любых действий, усложняющих ситуацию в Иране

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег от совершения любых необдуманных поступков в регионе Ирана, инцидент со сбитым американским беспилотником необходимо расследовать, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
"Генсек предостерег от любой эскалации, предупредил, что мир не может позволить себе крупный конфликт в этой области - важно, чтобы все стороны проявляли максимальную сдержанность и избегали любых действий, которые могли бы воспламенить ситуацию", - сказал Дюжаррик.
"Это должно быть расследование, чтобы выяснить, где был этот беспилотник и кто несет за него ответственность", - добавил представитель.
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Глава пресс-офиса отметил, что "очевидно, что факты должны быть установлены". "Я знаю, что там различные стороны изучают этот вопрос прямо сейчас, на данный момент мы призываем всех избегать дальнейшей эскалации", - заключил Дюжаррик.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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