Защита Бойко-Великого предложила за освобождение десять миллионов рублей

Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019

Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Защита бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный Экспресс", предлагает за его освобождение залог в размере 10 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

По мнению адвоката, такая сумма гарантирует, что он не скроется и не будет мешать ходу расследования.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка, вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.

Бойко-Великий виновным себя не признает.

Следователи задержали всех семерых соучастников и предъявили им обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем им грозит до 10 лет колонии.

Из-за системных хищений банк "Кредитный Экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Уголовное дело возбудили именно по ее заявлению как потерпевшей стороны.