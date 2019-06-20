Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

"Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку", — передает слова главы государства агентство " Рейтер ".

Атака на американский беспилотник

Ранее иранские военные сбили американский беспилотник. По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), это произошло у входа в Персидский залив, после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

В ответ на это глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ложью сообщение США о месте происшествия и заявил, что Тегеран будет доказывать свою правоту.

"США осуществляют экономический терроризм против Ирана, совершили скрытые действия против нас и теперь вторгаются на нашу территорию. Мы не хотим войны, но мы будем рьяно защищать свои небо, землю и воды. Мы обратимся в ООН в связи с новой агрессией (США. — Прим. ред.) и покажем, что США лгут о международных водах", — написал министр в Twitter

Торпедный обстрел нефтяных танкеров

Неделей ранее в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов были атакованы два нефтяных танкера. Иранские службы спасли с обоих танкеров 44 моряков, среди которых было одиннадцать граждан России.

США поспешили возложить вину на Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, обвинения основаны на данных разведки. В свою очередь, глава МИД Ирана назвал обвинения одним из способов давления на страну.

В Кремле заявили, что пока никто не располагает информацией о причинах инцидента в Оманском заливе и кто за этим стоит. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, не стоит торопиться обвинять в случившемся Иран.

Обострение отношений между США и Ираном прокомментировал во время прямой линии российский лидер Владимир Путин. По его словам, возможный вооруженный конфликт между странами может привести к катастрофе для всего региона.

Обострение между США и Ираном

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленная цель Вашингтона — "изменить поведение" республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование США террористической организацией, а США "государством — спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.

По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

В ответ на это официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран выразил протест и подал жалобу в ООН в связи с провокационными действиями США.