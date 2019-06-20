Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T19:21Z
https://ria.ru/20190620/1555760375.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153017/57/1530175743_0:0:919:517_1036x0_80_0_0_15366b0a95af89777a6f0c5a9c024782.jpg
РИА Новости

Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400

Вчера, 19:21
690
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Зенитно-ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Вариант санкций в отношении Турции за покупку российских комплексов С-400 сейчас очень вероятен, заявил в четверг журналистам помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.
"К чему мы стремимся, это найти решение, пока мы не окажемся на позиции, связанной с применением наказания… Но вариант введения санкций сейчас очень вероятен", - сказал он в ходе телефонного брифинга из Брюсселя.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
24 мая, 08:00
Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400
В Анкаре неоднократно говорили, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
Позднее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки С-400.
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
Вчера, 03:50
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
3111126
Обсудить 0
С-400 «Триумф»ТурцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассматривает все варианты санкций против Турции из-за покупки С-400
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана прокомментировал заявления США о сбитом беспилотнике
Гражданин США Пол Уилан в суде
Посольство США потребовало предоставить доказательства вины Уилана
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп допустил, что атака на беспилотник могла быть следствием ошибки
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
Глава Еврокомиссии пригрозил Турции мерами из-за действий у берегов Кипра
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Путин не считает, что США хотят "продавить" Россию
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Иран в опасной эскалации из-за атаки на американский дрон
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху призвал мир поддержать США в противодействии Ирану
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генсек ООН предостерег от любых действий, усложняющих ситуацию в Иране
Иран заявил о готовности решительно ответить на любую агрессию США
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Си Цзиньпин призвал укрепить практическое сотрудничество с КНДР
Вадим Новинский
Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58На петербургском пляже произошла массовая драка
11:58"Партия мира" в Грузии сдает позиции под натиском радикалов, заявил Косачев
11:56Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
Лента новостейМолния