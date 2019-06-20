Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Вариант санкций в отношении Турции за покупку российских комплексов С-400 сейчас очень вероятен, заявил в четверг журналистам помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

"К чему мы стремимся, это найти решение, пока мы не окажемся на позиции, связанной с применением наказания… Но вариант введения санкций сейчас очень вероятен", - сказал он в ходе телефонного брифинга из Брюсселя.

В Анкаре неоднократно говорили, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.